NBC: Зеленский не верит в способность Трампа за 24 часа решить конфликт на Украине Фото: REUTERS

Телеканал NBC сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не верит в способность бывшего президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 24 часа.

“Почему он не сделал это раньше?” — спросил Зеленский в интервью телеканалу.

“Я думаю, он не мог сделать этого. Я думаю, что нет сегодня людей в мире, которые могли бы просто переговорить с Путиным и остановить конфликт”, — добавил он.

При этом Зеленский признал, что политики, выступающие за сокращение военной помощи Украине, представляют для Киева “большой риск”, однако он не верит, что союзники откажутся от поддержки ВСУ.

Напомним, не только Дональд Трамп, но и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ.

При этом, как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России, а также предпочел бы не проводить спецоперацию на Украине, однако страны Запада не оставили иного выбора.