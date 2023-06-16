ПСБ предоставит инструменты финансовой поддержки сотрудникам КРЭТ

ПСБ и КРЭТ в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки мотивационных программ и финансовых инструментов для привлечения высококвалифицированных кадров в радиоэлектронную отрасль.

Соглашение предусматривает совместную работу по ряду направлений, в их числе - взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатного проекта, предоставление сотрудникам КРЭТ банковских продуктов на льготных условиях, включая программы ипотечного и потребительского кредитования.

«Эффективная система мотивации сотрудников - важнейшее условие для развития любой высокотехнологичной отрасли, в которой главную ценность составляют человеческие ресурсы. Сегодня в радиоэлектронной отрасли заняты тысячи человек - молодых конструкторов, высококлассных инженеров и технических специалистов, многие из них работают на предприятиях КРЭТ, создавая передовые отечественные разработки. ПСБ готов предоставить Концерну широкий спектр финансовых программ для развития кадрового потенциала и формирования долгосрочной мотивации сотрудников», - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«В ближайшей перспективе у Концерна большие планы по развитию мотивационных корпоративных программ, включая системы мотивации молодых специалистов, единую систему привлечения новых кадров в отрасль, повышение лояльности персонала и другие. В этой работе важна роль надежного финансового партнера, в том числе его консультационная поддержка по наилучшим рыночным практикам с учетом экономики Концерна», - сказал генеральный директор КРЭТ Александр Пан.