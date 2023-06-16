Греф отметил высокий спрос на железнодорожный транспорт в России

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Железная дорога стала самым пользующимся спросом продуктам не только среди бизнеса, но и среди граждан.

Такое мнение высказал глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке в рамках Международного петербургского экономического форума «Российская экономика – Новый курс. Приоритеты и альтернативы».

«Сегодня железная дорога стала наверное самым пользующимся спросом продуктам не только среди бизнеса, но и среди граждан. В частности, билет на самолет в Петербург на форум купить можно было, а вот билет на поезд достать невозможно было», - сказал он.