Минобороны: российские бойцы получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый самолет ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские военные в 2023 году получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый самолет и вертолет ВСУ, и по 100 тысяч рублей за каждую единицу бронетанковой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Выплаты по 300 тысяч рублей в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины полагаются российским военным летчикам и операторам средств ПВО", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо того, бойцы из сухопутных подразделений и воздушно-десантных войск и морской пехоты получили также выплаты по 100 тысяч рублей. Данные средства выплачиваются за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники Украины.

Также 15 июня в военном ведомстве сообщили об успешном отражении ряда атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.