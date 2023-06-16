Аналитик Клевцов предупредил о росте цен на услуги Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитик, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев предупредил о подорожании ряда товаров. Инфляция будет особенно заметна в сфере услуг, там показатель растет опережающими темпами.

В мае инфляция составила 2,5%, а в апреле - 2,3%, это дает основания полагать, что к концу года показатели будет расти.

По словам Клевцова, услуги дорожают быстрее всего, а вт цены на продовольственные товары снижаются – некоторые категории подешевели на 0,9%. Но стоимость падает за счет появления на прилавках сезонной продукции.

- Майские данные показали, что рост цен на непродовольственные товары за год составил 0,2 процента, на услуги — 11 процентов, — отметил собеседник Lenta.ru.

Клещев не исключает, что 21 июля ЦБ примет решение о повышении ключевой ставки.

Тем временем, в мае цены снизились по отношению к апрелю, на куриные яйца (–6,9%), крупу гречневую (–3,3%), масло подсолнечное (–1,9%), молочную продукцию. В то же время заметно подорожал сахар (6%), курятина (5,4%), баранина (4,7%), передает газета "Известия".

В целом же, среди продуктов, которые более всего снизили цены в годом выражении оказались плодоовощные товары, гречневая крупа, сахар, мука, сообщает Пятый канал.

- Сезонная дефляцию если будет, то по отдельным продуктам, и в пределах 3-4%, - заключила в беседе с "360" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.