SuperJob: юристы и дизайнеры назвали себя самыми ленивыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди работающих россиян и выяснил, какие профессии считают себя самыми ленивыми. Рейтинг возглавили юристы, дизайнеры и системные администраторы. А вот самыми трудолюбивыми оказались врачи и учителя.

Примечательно, что женщины реже мужчин признаются в лени (22% против 15% соответственно), а старшее поколение ленится чаще молодежи. Среди молодежи до 24 лет ленивым назвался только каждый восьмой (13%), то среди опрошенных старше 45 — уже каждый четвертый (24%).

В целом же, такую черту за собой замечают только 18% россиян, а 73% отрицают данное качество.

Самые «ленивые» профессии:

Дизайнеры – 30%,

Юристы – 27%,

Системные администраторы – 27%,

Медсестры – 24%,

Менеджеры по работе с клиентами – 24%,

Программисты, ИТР, квалифицированные рабочие – 22%,

Главные бухгалтеры, менеджеры по закупкам – 21%.

А вот меньше всего «ленивых» оказалось среди врачей (13%), учителей и экономистов 15%, передает Газета.Ru.

Тем временем, россияне стали меньше бояться увольнений. На это указывают данные опроса SuperJob. Выяснилось, что шесть из 10 опрошенных не испытывают страха вовсе, пишет ФАН.

Кстати, работники на удаленке, как находящиеся в России, так и за ее пределами, есть сегодня в 36% предприятий и организаций. А в каждой 11 компании большинство "удаленных" сотрудников находятся за пределами страны, пишет RT.

При этом, около 52% жителей Москвы, работающих на удаленке, в течение рабочего дня выходят в магазин, а 37% занимаются личными делами, например, могут съездить к врачу или отправиться в спортзал, отмечает "360".