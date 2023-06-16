Российские бойцы получат выплаты за подбитые Leopard на Запорожском направлении

Российские бойцы получат выплаты за подбитые на Запорожском направлении танки Leopard Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы получат выплаты за подбитые в ходе активных наступательных действий ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлении немецкие танки Leopard и другую технику стран НАТО.

“В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО”, — сообщили в Минобороны.

Напомним, издание Der Tagesspiegel отмечало, что российские военные смогли захватить немецкие танки Leopard и БМП Bradley благодаря грамотно спланированной ловушке, в которую попали подразделения ВСУ в Запорожской области.

Президент России Владимир Путин отмечал, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине более десяти тысяч российских бойцов получили денежные премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ. Например, по 300 тысяч рублей получили российские военные за каждую из 15 уничтоженных украинских пусковых установок ТРК “Точка-У” и РСЗО Himars.