Губернатор Сергей Цивилев: Коммунальную инфраструктуру Кузбасса ждет масштабная модернизация

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры. С 2023 по 2027 год в регионе обновят устаревшие и износившиеся теплосети, системы водоснабжения и водоотведения.

«От качества услуг ЖКХ, которые получают жители наших городов и поселков, зависит общее социальное самочувствие, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. - Нельзя говорить о развитии региона и улучшении условий для жизни, если изношенные инженерные сети не обеспечивают современный уровень водо- и теплоснабжения. Поэтому мы поступательно работаем над тем, чтобы кузбассовцы жили в комфорте. Коммунальную инфраструктуру в Кузбассе ждет масштабная модернизация».

По программе планируется заменить более 121 километра инженерных сетей. Основную часть финансирования в 2023-2024 гг. обеспечит Фонд развития территорий: он выделит более полутора миллиардов рублей. Почти миллиард рублей на ремонт направит региональный бюджет, еще 177 млн рублей – муниципалитеты.