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НовостиПолитика16 июня 2023 8:00

Песков заявил, что на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности

Представитель Кремля отметил, что из-за этого на мероприятии могут быть перебои с сотовой связью
Сергей ЧИКОВ
Песков заявил, что на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности

Песков заявил, что на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме, на котором в ближайшее время выступит Владимир Путин, принимаются беспрецедентные меры безопасности, поскольку “враг действует нагло”. По этой причине на мероприятии возможны перебои с сотовой связью.

Песков отметил, что глава государства в ходе своего выступления также затронет тему спецоперации на Украине. Представитель Кремля добавил, что обычно выступления президента на ПМЭФ готовит помощник президента Максим Орешкин, однако окончательный вариант речи знает только сам Владимир Путин.

Напомним, выступление российского лидера на Петербургском Международном Экономическом форуме состоится в пятницу, 16 июня. На сайте KP.RU будет доступна прямая трансляция выступления главы государства.

Песков отмечал, что Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ даст оценку российской экономике, а его речь будет "весьма объемной".