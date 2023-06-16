Рогов: ВСУ вновь активизировали наступление на Запорожском направлении

Рогов сообщил о возобновлении активности ВСУ на Запорожском направлении Фото: соцсети

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ вновь активизировали наступательные операции на Запорожском направлении.

“На Запорожском направлении украинские боевики активизировались южнее города Орехов. Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населенный пункт Работино в сторону города Токмак, за которым открывается оперативный степной простор, по которому можно выйти к Азовскому морю”, — сообщил Рогов в эфире Радио “Комсомольская правда”.

Также он напомнил, что в районе Времевского выступа на стыке границ Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелые бои, а подразделения ВСУ не оставляют попытки прорвать оборону российской армии.

Командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов также считает, что план командования украинской армии заключается в прорыве линии обороны в Запорожской области и выход к азовскому морю, а Вооруженным силам России в ближайшее время предстоит тяжелая работа по отражению этого наступления.

При этом, по словам Рогова, в подконтрольном Киеву городе Запорожье сложилась тревожная обстановка. По его словам, украинские власти проводят массовые облавы и репрессии, и насильно мобилизуют граждан.

Издание The Telegraph отмечало, что ВСУ испытывали острую нехватку личного состава еще до начала наступления, а Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору бойцов в надежде заполнить пробелы в рядах украинской армии из-за десятков тысяч погибших на поле боя.