В Киеве объявили воздушную тревогу во время визита африканской делегации

В Киеве во время визита президента ЮАР включили воздушную тревогу Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве во время визита делегации Южно-Африканской Республики во главе с президентом страны.

Напомним, утром 16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках миротворческой миссии стран Африки по поискам путей решений конфликта на Украине.

Днем ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что 16 июня президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов отправятся на Украину для обсуждения возможностей дипломатического урегулирования текущего конфликта.

При этом президент ЮАР Сирил Рамафоса после визита в Киев должен отправиться в Петербург, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.