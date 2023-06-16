Соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью, договор об инвестициях на 30 млрд и строительство нового кампуса

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Александр Моор, в первую очередь, подчеркнул насущность оказания поддержки новым регионам нашей страны

«С временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким мы подписали соглашение о сотрудничестве между нашими регионами. Будем вместе работать по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодежной политики и охраны окружающей среды», – отметил Александр Моор.

Губернатор напомнил, что тюменские специалисты оказывают всестороннюю помощь в восстановлении социальной инфраструктуры Краснодона Луганской Народной Республики.

«Уверен, сотрудничество с Запорожской областью будет взаимовыгодным. Нам важно не только содействовать интеграции новых регионов в нашу большую российскую семью, но и стать партнерами. У них был и есть очень серьезный промышленный и экономический потенциал. К сожалению, в последние годы он был подорван. Поэтому сегодня наша задача – помочь его восстановить, выстроить новые кооперационные связи. Думаю, что новые субъекты Российской Федерации смогут в достаточно короткий срок стать самодостаточными», – сказал Александр Моор.

Тюменская компания «Сибинтел-Холдинг» намеревается в течение ближайших пяти лет инвестировать в региональную экономику порядка 30 миллиардов рублей.

«Например, мы намерены создать туристический кластер на родине Распутина в селе Покровском, объединив для достижения этой цели местных предпринимателей. В состав кластера могут войти ресторан, термальный источник, музей», – поделился с губернатором перспективами компании ее генеральный директор компании Владимир Шевчик.

Также «Сибинтел-Холдинг» планирует завершить реконструкцию птицефабрики «Пышминская», расширить термальный комплекс в Тюмени, построить логистическо-складской центр и развивать объекты малой энергетики.

«В условиях, когда между регионами возрастает конкуренция за российского инвестора, именно местные тюменские предприниматели помогают сохранить темпы развития нашей экономики. Правительство области, со своей стороны, окажет инвесторам всю необходимую поддержку», – заявил Александр Моор в ходе подписания соглашение о сотрудничестве с «Сибинтел-Холдинг».

С «Промсвязьбанком» заключено соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса в Тюменской области. Ресурсы банка будут задействованы в реализации программы кредитования предпринимателей. Поручительства по их обязательствам предоставляются региональным гарантийным фондом. Помимо этого ПСБ продолжит реализацию программы содействия развитию молодежного предпринимательства.

В рамках ПМЭФ-2023 также подписан документ по строительству в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня. Аналогичный проект по созданию столь же масштабного образовательного центра реализуется в Перми.

«Станем дружить кампусами. Сотрудничество будет развиваться по нескольким направлениям: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики. Соответствующий меморандум о намерениях мы подписали с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», – рассказал Александр Моор.