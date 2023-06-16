Столтенберг заявил Расмуссену, что НАТО отказалась от участия в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласен со словами своего предшественника Андреса Фог Расмуссена о возможном участии каких-либо отдельных государств альянса в конфликте на Украине.

"Это его мнение. Я говорю о том, что для альянса так вопрос не стоит. Напротив, в НАТО четко заявили, что не будут принимать участия в конфликте. Мы поддерживаем Украину оружием и боеприпасами", - заявил Столтенберг в интервью французскому телеканалу France 5.

Напомним, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен допустил, что военные формирования НАТО могут быть отправлены на Украину, если на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Киев не получит от государств-членов альянса реальных гарантий безопасности.

Также в июне 2023 года стало известно, что Киев не получит каких-либо конкретных графиков вступления в Североатлантический альянс на саммите, который состоится в Вильнюсе в период с 11 по 12 июля.