Премьер-министр Назаров: за 3 года инвестиции в экономику Башкирии выросли на 40%

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирия два года подряд занимает пятое место в рейтинге состояния инвестиционного климата регионов, вложения в экономику республики за три года увеличились на 40%. Об этом в интервью «Комсомольской правде» на ПМЭФ-2023 рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Как вы знаете, по инвестиционному потенциалу, по инвестиционному климату Башкортостан занимает два года подряд пятое место. Завтра будет весь итог подведен на Петербургском экономическом форуме, какое место теперь мы занимаем по итогам 2022 года, надеемся еще на улучшение своих позиций, потому что за три года инвестиции в Башкортостан выросли на 40%», - отметил Назаров.

Он подчеркнул, что это один из лучших показателей в стране. Назаров также напомнил, что Башкирия по объему инвестиций занимается первое место в Приволжском федеральном округе.

«Мы продолжаем совершенствовать свои подходы, в данном случае решили сделать еще более комфортными условия для оформления документов для прохождения всех процедур и назвали эту формулу 30 плюс 30», - рассказал премьер-министр.

Он пояснил, что работа с инвесторами выстраивается таким образом, что все вопросы по тому или иному проекту должны быть решены в срок, который формируется из 30 дней до и 30 дней после инвестиционного часа, который еженедельно проводит глава республики.

Назаров пояснил, что главная цель руководства Башкирии – сделать регион лучшим для жизни людей.

«Естественно, это невозможно, если нет развитой экономики. Естественно, экономику развивать невозможно, если нет инвестиций соответствующего объема. И решая эти задачи, мы как раз выходим на те показатели, которые сегодня Башкортостан демонстрирует», - резюмировал чиновник.

Напомним, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика за восемь лет получит не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций.