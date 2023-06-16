Губернатор Цыбульский: в Архангельской области запустят чат-бот для автотуристов

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в беседе с «Комсомольской правдой» на ПМЭФ-2023 рассказал, что регионе особое внимание уделяют развитию автомобильного туризма. В частности, он анонсировал запуск чат-бота, который будет помогать туристам, въезжающим по трассе М-8 в регион.

«Мы сейчас запускаем специальный чат-бот. Турист, который на машине въезжает в Архангельскую область, он на каждой заправке, в каждом публичном месте сможет через QR-код скачать себе приложение, которое в виде чат-бота будет по мере продвижения по этой дороге присылать ему сообщения», - рассказал Цыбульский.

Он уточнил, что, в частности, чат-бот будет рассказывать об интересных местах для посещения с указанием времени их работы и необходимыми контактами для связи.

«По сути, это такой онлайн-продукт, когда человек едет по дороге, он, может быть, даже туда не заедет, но он будет знать, что здесь есть разные интересные места, и в следующий раз он, возможно, спланирует свой маршрут именно с заездом в эту точку», - пояснил губернатор.

Цыбульский также выразил уверенность в том, что те, кто часто ездит по трассе М-8, в будущем будут делиться таким приложением со своими знакомыми.

«Эта информированность очень важна, потому что, для того чтобы посещать, для того чтобы любить эти места, надо знать об их существовании», - отметил глава региона.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит около 14 млрд рублей на развитие туризма в регионах.