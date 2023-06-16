Сальдо: любые попытки прорыва ВСУ в Херсонской области обречены на провал Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что любые попытки украинской армии прорваться и форсировать Днепр в регионе обречены на провал.

Также по словам Сальдо, ситуация на линии соприкосновения в Херсонской области полностью контролируется российскими военными.

"На линии соприкосновения ситуация находится под контролем, любые попытки прорыва, а также форсирования Днепра обречены на провал", - сказал он ТАСС.

Помимо этого, Сальдо сообщил о том, что вода с Каховского водохранилища фактически уже вернулась в русло Днепра.

Между тем, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ вновь активизировали наступательные операции на Запорожском направлении.

Ранее обозреватель Ouest-France Филипп Шапло писал о том, что большие потери западной техники свидетельствуют о непрофессионализме танкистов ВСУ.