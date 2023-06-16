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НовостиПолитика16 июня 2023 9:38

Медведев объяснил слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

Медведев заявил, что для нацистской Украины конфликт будет перманентным
Екатерина КОСОБОКОВА
Медведев заявил, что для нацистской Украины конфликт будет перманентным

Медведев заявил, что для нацистской Украины конфликт будет перманентным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 16 июня, прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который исключил вступление Украины в альянс во время конфликта.

«Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом, по мнению зампреда Совбеза РФ, "конфликт для нацистской Украины будет перманентным". В том случае, если в стране сменится руководство, то, как считает Медведев, новый киевский режим точно не станет проситься в Североатлантический альянс.

Напомним, о том, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идет конфликт, говорил и президент страны Владимир Зеленский.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говоря о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе, отмечал, что у руководства России нет оценок по поводу таких перспектив, но подчеркивал, что противодействие этому является одной из главных задач специальной военной операции.