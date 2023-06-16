Медведев объяснил слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

Медведев заявил, что для нацистской Украины конфликт будет перманентным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 16 июня, прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который исключил вступление Украины в альянс во время конфликта.

«Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом, по мнению зампреда Совбеза РФ, "конфликт для нацистской Украины будет перманентным". В том случае, если в стране сменится руководство, то, как считает Медведев, новый киевский режим точно не станет проситься в Североатлантический альянс.

Напомним, о том, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идет конфликт, говорил и президент страны Владимир Зеленский.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говоря о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе, отмечал, что у руководства России нет оценок по поводу таких перспектив, но подчеркивал, что противодействие этому является одной из главных задач специальной военной операции.