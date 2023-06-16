Ленинградская область первой среди российских регионов разработала стратегию развития некоммерческого сектора

Александр Дрозденко выступил на панельной дискуссии «Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество» ПМЭФ-2023. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область стала первым регионом России, разработавшим стратегию развития некоммерческого сектора. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума. Один из важных пунктов стратегии – привлечение бизнеса к поддержке общественных организаций как равноправного и заинтересованного партнера.

«Ленинградская область первой среди субъектов РФ приняла решение разработать региональную стратегию развития некоммерческого сектора. В нее, наряду с государственной поддержкой социальных инициатив, мы закладываем идею системного взаимодействия бизнеса и местных сообществ. Причем роль органов государственной власти мы рассматриваем как координирующую. Цель амбициозна: за пять лет мы хотим достичь паритетного сотрудничества государства и бизнеса в области поддержки социальных инициатив. Первая задача на этом пути – заинтересовать бизнес и показать преимущества такого взаимодействия на конкретных примерах, наладить механизмы участия компаний в господдержке социальных проектов», - рассказал Александр Дрозденко на ПМЭФ-2023 в рамках панельной дискуссии «Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество».

Вовлечение бизнес-сообщества в работу с НКО будет взаимовыгодным: выиграют и предприниматели, и территории, на которых реализуются проекты. Губернатор напомнил, что у крупных компаний накоплен большой опыт социального партнерства с местными сообществами. В рамках такого сотрудничества удается минимизировать социальные риски, неизбежно возникающие во время реализации больших инвестпроектов. При этом необходимо вовлекать в такую работу и местные предприятия меньшего масштаба.

«С фондом президентских грантов мы используем единую платформу для проведения конкурсов на получение грантовой поддержки. Это удобно некоммерческим организациям - единые правила подачи заявок, требования к оценке проектов и интерфейс. Мы не можем навязать наши правила бизнесу, но хотим предусмотреть максимальный спектр возможностей, которыми партнеры смогут воспользоваться, исходя из своих задач», - отметил Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области привел несколько примеров взаимодействия НКО и бизнес-сообщества. Предприятия могут участвовать в конкурсе губернаторских грантов со стороны организаторов: учреждать отдельные номинации или выступать в качестве членов экспертного жюри. Кроме того, компании могут объявлять собственные конкурсы, которым региональные власти готовы оказывать информационную поддержку. А проведение образовательных мероприятий и семинаров для НКО позволит бизнесменам находить конкретных партнеров на определенной территории.