Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 9:40

Депутат Хамзаев назвал онлайн-торговлю алкоголем лазейкой для контрафакта

Парламентарий отметил, что в случае разрешения такой торговли, на рынке будет беспорядок
Елена АКИМОВА
Депутат Хамзаев назвал онлайн-торговлю алкоголем лазейкой для контрафакта

Депутат Хамзаев назвал онлайн-торговлю алкоголем лазейкой для контрафакта

Фото: Марина ДОЛГОВА

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил против онлайн-продажи алкоголя. В противном случае данная возможность станет лазейкой для коррупции.

Депутат называет инициативу опрометчивой, переходить в онлайн-торговлю слишком рано, так как еще не наведен порядок на офлайн-рынках.

- Это ни обществу, ни государству невыгодно. Этот проект станет лазейкой для гигантской коррупционной индустрии, я имею ввиду контрафакт, - говорит депутат NEWS.ru.

В настоящее время, доля суррогата и контрафакта на рынке составляет от 10 до 65%, в зависимости от региона. И это высокие показатели. Несмотря на поддержку онлайн-торговли от определенных категорий, государство, по его мнению, пока не должно решаться на такой шаг.

Несмотря на то, что онлайн-продажи пока запрещены, торговля все равно ведется.

- А если это легализовать, никто контролировать онлайн-рынок не сможет. Логики в одобрении этого законопроекта нет, — подчеркнул Хамзаев.