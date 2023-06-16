Путин начал встречу с президентом ОАЭ на ПМЭФ-2023

Путин встретился с президентом ОАЭ Нахайяном на полях ПМЭФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на площадке Петербургского экономического форума встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

“Для России ОАЭ очень хороший и комфортный партнер.” — отметил Путин, поблагодарив Аль Нахайяна за вклад в решение гуманитарных вопросов в ходе конфликта на Украине.

В свою очередь президент ОАЭ поблагодарил российского лидера за сотрудничество и укрепление отношений между странами, добавив, что Эмираты готовы всячески содействовать решению украинского кризиса.

Напомним, Владимир Путин выступит на Петербургском Международном Экономическом форуме состоится в пятницу, 16 июня. На сайте KP.RU будет доступна прямая трансляция выступления главы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин в своем выступлении не только даст оценку экономики России, но и затронет вопрос спецоперации на Украине. Песков добавил, что Владимир Путин поддерживает любые идеи, способные привести к решению текущей ситуации на Украине.