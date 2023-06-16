Максим Гаман: 99% попавших под реновацию жителей Москвы переезжают добровольно

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На полях Петербургского международного экономического форума 2023 года, 16 июня, корреспондент KP.RU побеседовал с руководителем департамента городского имущества Москвы Максимом Гаманом о том, как реализуется программа реновации, как часто горожане отказываются переезжать из своих квартир, и какие условия им предлагаются взамен.

«Наверное, действительно были какие-то опасения, было достаточное количество скептиков, которые предполагали <…> что будут не те квартиры, не тот уровень отделки, не то благоустройство, будут предлагать не в том районе, где люди, с которыми они переезжают. Но по прошествии 5,5 лет статистика нам говорит о том, что более 70 % переезжающих горожан соглашаются на предложенный вариант с первого раза», - говорит Гаман.

Как отметил министр, квартиры подбираются тщательно, и практически всегда москвичи сходу соглашаются переехать туда, куда им предлагает город. Ещё одно подтверждение того, что скептицизм о программе реновации был напрасным, это процент добровольного переселения. В целом, добровольно выселяются из квартир в старых домах 99 % жителей.

«Это говорит о том, что предложенные городом варианты, они как минимум соответствуют законодательству и полностью подтверждают ожидания людей», - добавил чиновник.