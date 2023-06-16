ПСБ и Федеральная пассажирская компания подписали меморандум о сотрудничестве

ПСБ и Федеральная пассажирская компания в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о развитии кобрендовых карт в рамках программы лояльности «РЖД Бонус». Подписи под документом поставили заместитель председателя ПСБ Константин Басманов и генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов.

Меморандум предусматривает создание совместного карточного продукта, а также развитие технологичной платежной инфраструктуры для миллионов пассажиров российских железных дорог. Держатели кобрендовой карты будут пользоваться рядом преимуществ - в том числе, получать повышенные баллы в программе лояльности «РЖД Бонус» и оплачивать ими железнодорожные билеты.

«Подписанный сегодня меморандум повысит доступность карточных продуктов в отдаленных российских регионах, позволит внедрять новые инновационные платежные инструменты и разрабатывать персонализированные программы лояльности национального масштаба. Технологичная, удобная и безопасная платежная инфраструктура играет ключевую роль в развитии российской экономики, создании благоприятных условий для бизнеса и повышении доступности финансовых услуг для населения на всей территории нашей страны. За последние годы россияне стали активнее путешествовать на поездах. Российский рынок внутреннего туризма имеет огромный потенциал, и мы заинтересованы участвовать в развитии технологичных финансовых сервисов для миллионов россиян, которые пользуются поездами», - отметил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.

«Федеральная пассажирская компания с каждым годом внедряет все больше новых сервисов и услуг для пассажиров. В каждом нашем поезде дальнего следования пассажирам доступна возможность безналичной оплаты, что делает путешествия по России еще более комфортными. Однако не менее важно делать поездки россиян выгодными для всех категорий граждан. Именно поэтому мы с партнерами стремимся развивать и предлагать новые совместные проекты с участием программы лояльности «РЖД Бонус», которые подарят нашим пассажирам возможность использовать их не только в транспорте, но и в повседневной жизни», - сказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов.