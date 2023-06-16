Киссинджер: отношения России с Европой должны строиться на согласии и консенсусе Фото: EAST NEWS

Отношения между Россией и Европой должны строиться исключительно на консенсусе. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, сообщает агентство Bloomberg.

"Я желаю, чтобы Россия признала, что ее отношения с Европой должны строиться на согласии и своего рода консенсусе. Я верю, что данный конфликт, если он закончится должным образом, может сделать эту цель достижимой", - заявил Киссинджер.

Кроме того, экс-госсекретарь добавил, что Россию не стоит доводить до состояния "обиженного бессилия". В противном случае это также может привести к новой напряженности.

Также Киссинджер считает, что стремление Соединенных Штатов сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к текущему конфликту. Он подчеркнул, что Россия на протяжении сотен лет обладала влиянием на страны в своем регионе. Стоит отметить, что недавно американскому политику исполнилось 100 лет.