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НовостиПолитика16 июня 2023 10:09

Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области 16 июня 2023 года

Украинские СМИ сообщили о работе систем противовоздушной обороны ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Во многих областях Украины 16 июня объявлена воздушная тревога

Во многих областях Украины 16 июня объявлена воздушная тревога

Фото: REUTERS

Украинское издание “Страна” сообщило о взрывах в Киеве и Киевской области, а также о работе систем противовоздушной обороны. При этом никаких других подробностей СМИ не приводят.

Напомним, ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве во время визита делегации Южно-Африканской Республики во главе с президентом страны. К настоящему моменту сирены воздушной тревоги звучат практически во всех областях Украины.

При этом, как сообщало издание Rzeczpospolita, 16 июня президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов отправятся на Украину для обсуждения возможностей дипломатического урегулирования текущего конфликта.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что, в отличие от киевского режима, ВС России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что российская разведка действует отлично и обладает точными сведениями о центрах управления украинских бригад в зоне спецоперации.