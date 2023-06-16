В Кузбассе обнаружили новые фрагменты скелета динозавра

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Уникальную находку сделали ученые, исследующие останки доисторических животных в Шестаковском палеонтологическом комплексе. Археологи обнаружили фрагмент крупной кости гигантского растительноядного динозавра – завропода.

«Это без преувеличения сенсация. Напомню, что Шестаково – единственное в России место, где палеонтологические раскопки динозавров, которые жили 120-140 миллионов лет назад, ведутся на регулярной основе при поддержке властей региона, - рассказал в Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Сейчас мы параллельно ведем бурение костеносного слоя, что позволит ученым сделать еще немало удивительных открытий, связанных с Меловым периодом Мезозойской эры».

Шестаковский палеонтологический комплекс считается самым крупным местонахождением динозавров в нашей стране. Исследования показали, что найденный фрагмент относится к поясу передних конечностей. Прежде, чем кость извлекут из земли, ее будут несколько дней пропитывать скрепляющим раствором. Затем образец отправят в лабораторию для анализа.