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НовостиПолитика16 июня 2023 10:31

Всеобщая мобилизация объявлена в Ивано-Франковске на западе Украины

Городской военкомат издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в 10-дневный срок
Дарья ЧИПУРНАЯ
На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию

На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всеобщая мобилизация объявлена в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает местная интернет-газета "Страна", опубликовав скриншоты документов с приказом.

Сообщается, что военкомат Ивано-Франковска издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в 10-дневный срок в городской территориальный центр. Приказ был опубликован 13 июня.

Речь идет о всеобщей мобилизации человеческих и транспортных ресурсов. В документе сказано, что местным гражданам запрещено менять место жительства без разрешения военного комиссариата.

Напомним, в феврале сайт KP.RU писал о том, как жители Украины устали от живодерской мобилизации киевского режима и придумывают разные способы для избежания попадания на передовую, а соратники Владимира Зеленского, в свою очередь, устраивают облавы прямо во время похорон их погибших военных собратьев.

Ранее 13 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент необходимости в новой мобилизации в России нет.