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НовостиВ мире16 июня 2023 10:34

Макрон заявил, что Франция до сих пор зависит от поставок титана из России

Страна старается диверсифицировать импорт данного вида металла, отметил президент
Екатерина КОСОБОКОВА
Макрон заявил, что Франция до сих пор зависит от поставок титана из России

Макрон заявил, что Франция до сих пор зависит от поставок титана из России

Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 16 июня, заявил, что авиационная промышленность страны до сих пор зависит от поставок российского титана. Такое заявление глава государства сделал в рамках своего визита на завод Safran Aircraft Engines.

«Во время кризиса, связанного с пандемией, и конфликта на Украине стало ясно, что мы все еще зависимы. Что касается титана, мы зависели и еще несколько месяцев будем зависеть от России», - цитирует Макрона ТАСС.

Однако, по словам Макрона, в настоящее время компании страны ищут способы использования альтернативных технологий производства данного вида металла. Кроме того, как отметил французский лидер, республика занимается диверсификацией импорта титана.

Напомним, в декабре прошлого года гендиректор оборонного и космического подразделения компании Airbus Михаэль Шолльхорн заявил, что производитель самолетов планирует отказаться от закупки титана в России в течение нескольких месяцев. Тогда он уточнял, что данный вопрос займет месяцы, а не годы.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о пяти возможных санкциях со стороны России, которые могут крайне негативно отразиться на экономике западных стран. В качестве примера, в том числе, приводилась такая мера, как прекращение поставок титана в Европу и США.