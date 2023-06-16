Макрон заявил, что Франция до сих пор зависит от поставок титана из России Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 16 июня, заявил, что авиационная промышленность страны до сих пор зависит от поставок российского титана. Такое заявление глава государства сделал в рамках своего визита на завод Safran Aircraft Engines.

«Во время кризиса, связанного с пандемией, и конфликта на Украине стало ясно, что мы все еще зависимы. Что касается титана, мы зависели и еще несколько месяцев будем зависеть от России», - цитирует Макрона ТАСС.

Однако, по словам Макрона, в настоящее время компании страны ищут способы использования альтернативных технологий производства данного вида металла. Кроме того, как отметил французский лидер, республика занимается диверсификацией импорта титана.

Напомним, в декабре прошлого года гендиректор оборонного и космического подразделения компании Airbus Михаэль Шолльхорн заявил, что производитель самолетов планирует отказаться от закупки титана в России в течение нескольких месяцев. Тогда он уточнял, что данный вопрос займет месяцы, а не годы.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о пяти возможных санкциях со стороны России, которые могут крайне негативно отразиться на экономике западных стран. В качестве примера, в том числе, приводилась такая мера, как прекращение поставок титана в Европу и США.