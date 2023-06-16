МИД РФ: поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не повлияет на ход спецоперации

МИД РФ заявил, что план США поставить Киеву снаряды с обедненным ураном не повлияют на ход спецоперации Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России заявил, что поставка Киеву танковых снарядом с обедненным ударом не повлияет на ход спецоперации на Украине, которая будет продолжена и все ее цели будут выполнены.

“<...> тематику поставок Украине снарядов с обеднённым ураном российская сторона неоднократно комментировала, обращала внимание западных стран на данную проблему на различных уровнях и международных площадках”, — сообщили РИА Новости в МИД.

Также в ведомстве отметили, что использование подобных снарядов приведет исключительно к увеличению страданий мирных граждан Украины, в том числе от следующих за их применением загрязнений местности опасными веществами.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников США, сообщила о готовности администрации Джо Байдена одобрить поставки Киеву снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

В конце марта 2023 года Великобритания решила первой поставлять на нужны ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном. Глава МИД России Сергей Лавров не удивился этой новости и отметил, что это является прямым подтверждением готовности Запада сознательно идти на нарушение всех норм международного права.

Президент России Владимир Путин отмечал, что таким образом коллективный Запад не на словах, а на деле показал готовность продолжать конфликт с Россией до последнего украинца.