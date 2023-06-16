ПСБ обсудил вопросы развития инфраструктуры частных инвестиций в золото

Возможность для розничных клиентов хранить купленное золото на аффинажных заводах простимулирует спрос на покупку золотых слитков.

Такое мнение высказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц, выступая в сессии «Инвестиции в драгметаллы: розничный рынок и «цифровое золото» на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.

В ходе сессии участники затронули вопрос формирования вторичного рынка золота, что позволило бы упростить систему обратного выкупа слитков у частных лиц, тем самым дополнительно простимулировав интерес розничных клиентов к инвестициям в физическое золото.

Золото традиционно является защитным инструментом и пользуется спросом у частных инвесторов. Однако для упрощения частных инвестиций в драгоценные металлы необходимо развитие инфраструктуры обратного выкупа, расширение каналов дистрибуции и систем хранения металла, а также совершенствование механизмов проведения экспертизы монет и слитков.

«Одним из вызовов для развития продаж инвестиционного золота является вопрос хранения. Любой дефект слитка будет влиять на его финальную стоимость. Поэтому возможность по договоренности с банками хранить купленное золото на аффинажных заводах, не передавая его из рук в руки, позволит избежать возможного нарушения условий хранения или транспортировки драгметалла. В свою очередь, аффинажные заводы будут будет способствовать развитию инфраструктуры и созданию дополнительных каналов продаж и мест хранения слитков. Таким образом, интерес к покупке золотых слитков будет расти», - отметил Мигель Маркарянц.

По мнению спикера ПСБ, повысить интерес к покупке драгметаллов также позволит и решение ряда решение вопросов, связанных с трансграничной перевозкой купленного золота. Важно, чтобы люди понимали, в каком количестве они могут провезти золото через границу, как правильно его декларировать, какие документы необходимо при себе иметь при транспортировке драгоценных металлов, заключил спикер ПСБ.