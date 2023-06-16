Пушилин заявил, что не располагает точной информацией о состоянии Буданова Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у него нет достоверных и проверенных данных о текущем состоянии руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова.

По словам Пушилина, в момент нахождения в Санкт-Петербурге на экономическом форуме тяжело контролировать ситуацию в Киеве.

"Находясь в Питере, трудно контролировать ситуацию в Киеве… У меня нет достоверной, проверенной информации", - ответил Пушилин на ПМЭФ-2023, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее появились данные о том, что Буданов был экстренно госпитализирован в берлинскую клинику, после попадания под удар российской ракеты. А в ГУР сообщили, что Буданов находится "в прекрасном здоровье".

Между тем, в рамках форума Пушилин рассказал, как обстоит дорожная ситуация в ДНР. Он отметил, что в условиях специальной военной операции сотрудникам ГИБДД приходится особенно непросто, но они со своими задачами справляются.