Силуанов: для увеличения расходов нужно перераспределить «бюджетный пирог» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу, 16 июня, рассказал о нескольких способах увеличить расходную часть бюджета. По его словам, самым сложным, но самым оптимальным решением является перераспределение «бюджетного пирога».

На деловом завтраке в рамках ПМЭФ-2023 глава Минфина напомнил, что деньги не появляются из «воздуха».

«Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки за это заплатят, население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги - за это тоже заплатят», - пояснил Силуанов.

Еще один из способов – это, по словам министра, взять дополнительные расходы из действующего «бюджетного пирога».

«Сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое», - резюмировал Силуанов.

Ранее глава Минфина РФ заявлял, что ведомству удалось сохранить все базовые показатели, благодаря чему страна избежала потери доверия к своей финансовой системе. Доходы россиян продолжают расти, а курс рубля был стабилизирован в 2022 году. В дальнейшем, по мнению Силуанова, бюджетная политика в России будет стабилизироваться.