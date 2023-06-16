Силуанов призвал чиновников отказаться от водителей ради сближения с народом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов России Антон Силуанов, который приехал на поля Петербургского международного экономического форума на новой Lada Aura, призвал других чиновников тоже отказаться от водителей, и самим садиться за руль, чтобы быть ближе к народу и сэкономить бюджетные деньги. Об этом Силуанов заявил телеканалу РБК в ходе ПМЭФ.

«Полно людей, которые сегодня едят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем? Садитесь за руль. Я готов тоже за рулем ездить. Я за рулем по субботам, воскресеньям езжу и на работу, и не на работу. В будние дни действительно мне комфортнее, быстрее и удобнее иметь водителя. Но это касается не всех чиновников», - говорит министр.

В качестве стимулирования для такой меры Силуанов предложил выплачивать материальное поощрение чиновникам, которые сами начнут водить автомобиль. Даже с компенсациями, это будет выгоднее как для бюджета, так и для общей репутации и близости с народом. Особенно министра обеспокоило то, что многие чиновники привыкли ездить на заднем сиденье, и даже не умеют управлять автомобилем, что может пригодиться во многих ситуациях.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Силуанов привёл статистику вернувшихся из-за рубежа россиян, которые уехали в 2022 году из пессимистичных соображений.