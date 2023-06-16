В АвтоВАЗе рассказали, почему новая Lada Aura не завелась у главы Сбера Грефа

Глава Сбера не смог завести Lada Aura с первого раза Фото: АвтоВАЗ

Новый автомобиль Lada Aura премиального сегмента для чиновников не завелся с двух попыток во время тест-драйва на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). За рулем авто был глава Сбербанка Герман Греф.

Участие в тест-драйве также принимал министр финансов РФ Антон Силуанов. Автомобиль смог завестить только с третьей попытки.

В АвтоВАЗе объяснили "Известиям", что первая попытка оказалась провальной из-за того, что после поездки машина была заглушена, а передача - включена. Вторая попытка не удалась из-за того, что сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче. Затем автомат перевели в режим "Паркинг" и машина, на этот раз, поддалась водителю.

После того, как двигатель Lada Aura завелся, глава АвтоВАЗа Максим Соколов вместе с Силуановым проехались до площадки ПМЭФ-2023. За рулем находился Силуанов.

Как ранее писал KP.RU, автомобиль Lada Aura основан на базе легендарной Vesta, однако у него удлиненный корпус, за счет чего пассажиры получили больше пространства в салоне.