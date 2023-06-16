Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых на Украине людей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном поблагодарил его за поддержку в решении ряда гуманитарных вопросов. В частности, российский лидер выразил благодарность за помощь в обмене удерживаемых на Украине людей.

«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении», - заявил глава российского государства во время переговоров с коллегой из ОАЭ на ПМЭФ-2023.

Путин уточнил, что речь в том числе идет о помощи, которая связана с обменом удерживаемыми в стране лицами. Президент России подчеркнул, что такая деятельность имеет важное значения для конкретных людей.

«А это самое главное», - отметил российский лидер.

Напомним, сайт KP.RU писал о переговорах Владимира Путина и Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна. Глава российского государства отметил, что ОАЭ является хорошим партнером РФ. Глава Объединенных Арабских Эмиратов, в свою очередь, выразил благодарность за укрепление отношений между двумя государствами.

Ранее президент ОАЭ заявил, что Эмираты готовы продолжать посреднические усилия вокруг ситуации на Украине. Об этом он проинформировал Путина в ходе визита в Россию в октябре прошлого года.