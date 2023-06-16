Министр обороны ФРГ Писториус сообщил о поставке Украине 64 ракет для Patriot Фото: REUTERS

В Германии планируют "незамедлительно" поставить Киеву 64 дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил глава министерства обороны Германии Борис Писториус на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в пятницу, 16 июня.

"Берлин предоставит Киеву дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot", - приводит слова министра агентство DPA.

Кроме того, Писториус заявил, что ракеты поставят Украине "незамедлительно". Он добавил также, что такая поставка очень важна для того, чтобы обеспечить "устойчивую поддержку" Киева.

Между тем, ранее в российском МИД прокомментировали передачу Украине танковых снарядов. В ведомстве заявили, что поставка Киеву танковых снарядов с обедненным ударом не повлияет на ход спецоперации, которая будет продолжена и все ее цели будут выполнены.