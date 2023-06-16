ЕС не поддержит мирный план Африки по Украине, если он включает заморозку конфликта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евросоюз отказался поддерживать мирную инициативу делегации африканских стран в случае, если она будет включать в себя заморозку конфликта на Украине. Об этом заявили в пятницу, 16 июня 2023 года, в Брюсселе.

Это далеко не первый раз, когда Евросоюз заявляет о том, что не станет поддерживать любые мирные инициативы, если они предполагают остановку, заморозку, или полное прекращение вооружённого конфликта на Украине. Официальная позиция чиновников ЕС заключается в том, что Украина должна «победить на поле боя», поэтому Киев продолжают накачивать оружием.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент ЮАР Сирил Рамафоза прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, и представить ему мирный план стран Африки по урегулированию российско-украинского конфликта.