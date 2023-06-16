Жителя Удмуртии осудили за хранение взрывчатки

Мужчину приговорили трем годам лишения свободы условно Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за незаконное хранение взрывчатых веществ к административной ответственности привлекли 44-летнего жителя Якшур-Бодьинского района республики. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на информацию объединенной пресс-службы судов региона.

По данным следствия, в марте 2023 года мужчина сдал в отдел полиции охотничье ружье, так как у оружия закончился срок разрешения на использование. С одной стороны, поступил верно, а с другой – оставил при себе порох, который предназначался для снаряжения патронов. Во время проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники полиции обнаружили и изъяли у виновного 87 граммов пороха.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Учитывая все обстоятельства по делу, суд приговорил жителя региона к трем годам лишения свободы условно и установил испытательный срок на два года. Также виновный заплатит 5 тысяч рублей штрафа.

Напомним, ранее двух жителей Удмуртии осудили за изготовление взрывчатых веществ. Мужчины не были связаны с экстремизмом и терроризмом, опасные вещества они делали просто так.