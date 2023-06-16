Губернатор Сергей Цивилев: Кузбасс и «Аэрофлот» будут развивать сеть межрегиональных перевозок

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Аэрофлот» и правительство Кузбасса заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития туристического потенциала региона. Соответствующий документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

«За последние пять лет кузбасские аэропорты существенно нарастили пассажиропоток – с 754 тысяч пассажиров в 2018 году до 916 тысяч в 2022-м, - рассказал Сергей Цивилев. - Кроме модернизации наших воздушных гаваней ключевым фактором становится развитие внутреннего туризма. В наш регион приезжают все больше гостей со всей России, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ПАО «Аэрофлот» – оно в перспективе поможет расширить сеть межрегиональных перевозок, что будет удобно и жителям Кузбасса».

Сергей Александровский отметил, что благодаря новому соглашению полеты на самолетах в другие регионы станут для жителей Кузбасса более доступными и удобными.