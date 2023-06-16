Путин сообщил о росте промышленности и торговли России в апреле 2023 года

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме затронул тему позитивных тенденций в экономике страны. Глава государства заявил, что в апреле 2023 года в России был отмечен рост в промышленности и торговле. Он также ответил на вопрос о том, как удалось добиться таких результатов.

“Что позволило нам обеспечить такие результаты? Важно было дать точку опоры бизнесу, подчеркнуть незыблемость рыночных институтов”, — отметил президент, говоря об успехах в экономике страны.

Также Путин подчеркнул, что импортозамещение стало важным стимулом роста российской экономики. При этом Россия, по его словам, никогда не выгоняла никого с нашего рынка.

Сайт “KP.RU” ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.