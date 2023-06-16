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НовостиПолитика16 июня 2023 12:15

Путин заявил, что Россия обязана увеличить расходы на вооружение для защиты страны

Дополнительные средства пошли на закупку вооружения, отметил президент
Сергей ЧИКОВ
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме затронул тему безопасности государства на высшем уровне. Российский лидер заявил, что страна обязана увеличить расходы на вооружение для своей защиты. На данный момент это уже делается, отметил Владимир Путин.

"Дополнительные средства пошли на закупку вооружения, мы обязаны это делать для защиты", — отметил президент, раскрывая тему безопасности государства.

Также он отметил, что стратегия суверенного развития РФ сработала - она уже привела к качественным изменениям в экономике страны, а в апреле этого года ВВП страны вырос на 3,3 процента и к концу года должен вырасти еще на несколько процентных пунктов.

Напомним, что сайт “KP.RU” ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.