Путин заявил, что Россия обязана увеличить расходы на вооружение для защиты страны

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме затронул тему безопасности государства на высшем уровне. Российский лидер заявил, что страна обязана увеличить расходы на вооружение для своей защиты. На данный момент это уже делается, отметил Владимир Путин.

"Дополнительные средства пошли на закупку вооружения, мы обязаны это делать для защиты", — отметил президент, раскрывая тему безопасности государства.

Также он отметил, что стратегия суверенного развития РФ сработала - она уже привела к качественным изменениям в экономике страны, а в апреле этого года ВВП страны вырос на 3,3 процента и к концу года должен вырасти еще на несколько процентных пунктов.

Напомним, что сайт “KP.RU” ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.