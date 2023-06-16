Путин: инфляция в России ниже, чем во многих развитых странах

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас инфляция в России близка к историческому минимуму в 2,9 процента, а безработица находится на уровне 3,3 процента. Такое заявление сделал президент во время выступления на ПМЭФ-2023.

— Все то, что мы подготовили, а потом реализовали, сработало. И вот почему. Мы сохранили ответственную бюджетную и денежно-кредитную политику, — подчеркнул президент.

Также он отметил, что на данный момент инфляция в России ниже, чем во всех развитых странах.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина.