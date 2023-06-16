Гастроэнтеролог Неронов: жирная пища и алкоголь приведут к панкреатиту Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», д.м.н. Владимир Неронов предупредил, что злоупотребление жирной пищей и спиртными напитками приводят к панкреатиту.

Излишества за столом очень быстро отражаются на поджелудочной железе. Она выделяет большое количество ферментов, которые должны расщеплять жировые клетки. Когда ферментов слишком много, то желудок начинает разъедать собственные ткани, это приводит к повреждению органа.

Первыми тревожными признаками станут сильные резкие боли в верхней части живота, которые отдают в левый бок и спину. Может добавиться рвота и повышение температуры до 38 градусов.

Немного облегчить состояние поможет горизонтальное положение и холод в область живота.

В беседе с РИАМО врач посоветовал отказаться от алкоголя, жирной пищи и курения.

Ранее, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», что самыми вредными для фигуры и здоровья соусами являются майонез, кетчуп и горчица. Причины этому в их калорийности, высоком содержании сахара и негативном влиянии на ЖКТ.

А вот употребление свежевыжатых соков и смузи очень полезно. Последний напиток занял прочную нишу в гастрономии среди адептов здорового питания. Этот густой напиток является настоящей кладовой витаминов, но есть определенные противопоказания при его употреблении, пишет Пятый канал.

Но полезнее всего употреблять чистую воду. Главное, чтобы она была качественной.

- В сырой родниковой воде много микробов, бактерий и простейших, поэтому высока вероятность заполучить кишечную инфекцию. Опять же, многое зависит от местности. Например, если рядом есть кладбище, то подземные воды могут вынести в родник множество микроорганизмов, - сказал "Известиям" гастроэнтеролог, гепатолог, доктор медицинских наук Сергей Вялов.