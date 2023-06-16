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НовостиПолитика16 июня 2023 12:19

Путин: Россия никогда никого не выгоняла со своего рынка

Сергей ЧИКОВ
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что многие сектора экономики, которые покинули западные компании в 2022 году, были быстро заняты предпринимателями из России.

“Я вот на одном из мероприятий в Москве говорил, в этом секторе экономики иностранцы ушли, освободили до 2 млн. торговых площадей, и нишу до 3 трлн. рублей. Ну, почти все занято нашими”, — отметил президент, напомнив, что наша страна никого никогда не выгоняла со своего рынка.

Сайт “KP.RU” ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.