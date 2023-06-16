Путин сообщил, что объем строительных работ в России растет пять лет подряд

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что за последние пять лет объемы строительных работ в стране только росли, и тенденция на рост сохраняется.

“Объем строительных работ растет пять лет подряд и сейчас динамика увеличивается и продолжается. Будем и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, особое внимание - коридору "Север-Юг"”, — отметил президент.

Сайт “KP.RU” ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.