Путин: уродливая неоколониальная система прекратила существование

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, подчеркнул, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Тогда как, по мнению, главы государства, в мире укрепляется многополярный порядок.

«Уродливая по своей сути неоколониальная система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. И это - неизбежный процесс», - заявил российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления.

Ранее о том, что мировое сообщество начало движение к многополярности, говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, система взаимоотношений между странами трансформируется, и потребуется определенное время, прежде чем сформируется многополярный мир. Пресс-секретарь президента также добавил, что данный процесс будет болезненным.