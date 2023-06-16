Путин заявил, что стремящиеся к монополии страны теряют деловую репутацию

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года заявил, что российские недоброжелатели привыкли извлекать сверхприбыль из монополии, "отменяя" при этом собственную репутацию из-за несправедливой борьбы с конкурентами.

- Недоброжелатели привыкли извлекать сверхприбыль из монополии, в том числе и политической монополии. И таким участникам рынка не нужны конкуренты, они вставляют палки в колеса, пытаются "отменить" их. В итоге это приводит к тому, что отменяет деловую репутацию этих стран, - заявил Путин на полях ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023.