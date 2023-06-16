Путин заявил, что изменения во всем мире во всех сферах носят необратимый характер

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года призвал не ждать окончания глобальных колебаний в экономике, так как изменения во всем мире носят необратимый характер.

- Ключевая задача не в том, чтобы компенсировать спад ВВП или заместить компании, и не в том, чтобы переждать "временные" глобальные колебания в экономике. Изменения во всем мире во всех сферах носят необратимый характер, - заявил Владимир Путин на ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023.