Путин заявил, что тенденция отказа от нефтегазовой иглы набрала обороты

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Россия постепенно «слезает с нефтяной иглы» и в целом подобная тенденция уже набирает обороты. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2023.

— Российская аудитория наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?» Вот, постепенно, эта тенденция набирает обороты, — подчеркнул президент.

При этом он добавил, что о динамике нефти и газа будет говорить позже, поскольку там есть на что обратить пристальное внимание.

Напомним, KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина.

Как ранее писал сайт KP.RU, Страны G7 планируют ускорить поэтапный отказ от зависимости от энергоносителей из России. Об этом говорится в итоговом коммюнике.

Также в документе указано о необходимости не допускать влияние украинского конфликта на поставки энергии, цены на газ и инфляцию. Кроме того, страны "Большой семерки" уверены, что увеличение инвестиций в сферу СПГ уместно как временная мера с целью избавления от зависимости от энергоносителей из России.