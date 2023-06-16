Путин назвал экономическую устойчивость России "медицинским фактом"

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, заявил, что Россия сохранила экономическую устойчивость и назвал это «медицинским фактом».

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023, российский лидер подчеркнул, что Россия также осталась важнейшим участником мирового рынка.

«Общими усилиями предприниматели крупных, средних, мелких компаний, при активном участии органов власти мы сохранили устойчивость нашей экономики. На сегодня это абсолютно очевидно, что называется, медицинский факт», - подчеркнул российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

Ранее о том, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем этого ожидали в начале 2022 года после введения санкционных ограничений, заявляли представители Международного валютного фонда (МВФ).

Сайт KP.RU также писал о том, что, несмотря на санкции, Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления.