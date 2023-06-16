Путин назвал условие освобождения бизнеса от проверок

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в регламент проверки российских бизнесменов необходимо внести изменения, в частности пересмотреть необходимость проверок некоторых категорий бизнеса.

“Если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его вообще не должны проверять”, — считает президент.

Также Путин предложил узаконить понятие "частичная занятость", что в перспективе поможет не лишиться пособий некоторых категорий граждан, имеющих дополнительный доход.

Сайт "KP.RU" ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.